Эти продукты нельзя употреблять при простуде

Употребление кофеина, сахара, насыщенных жиров и алкоголя при простуде может усугубить плохое самочувствие. Об этом семейный врач Нил Пател (Больница Святого Варфоломея, Великобритания) и диетолог Дана Хендерсон рассказали в интервью изданию Infobae, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Хендерсон, при ОРВИ и гриппе важно полностью исключить напитки с кофеином: этот природный стимулятор может нарушать сон. Именно качественный ночной отдых помогает синхронизировать и оптимизировать функционирование иммунных клеток, а также их реакций на инфекции и воспаление. Кроме того, во время глубокого сна происходит активное восстановление и регенерация тканей и систем организма, включая иммунную.

Диетолог также подчеркнула, что алкоголь при простуде особенно вреден - он усиливает обезвоживание и может затянуть выздоровление. Кроме того, специалисты рекомендуют отказаться от продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара - фастфуда, шоколада, чипсов и кондитерских изделий. Такая пища провоцирует воспалительные реакции, усиливающие симптомы болезни.

Пател добавил, что при ОРВИ и гриппе стоит избегать и острой пищи. Она раздражает желудочно-кишечный тракт, который при наличии инфекции и так функционирует хуже обычного, что может привести к усилению дискомфорта.