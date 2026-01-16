Врач перечислила варианты ужина для эффективного похудения

Нежирный белок, ромашковый чай и орехи на ужин помогают снизить уровень кортизола и улучшить сон, ускоряя снижение веса. Об этом рассказала диетолог Сахар Берджис из Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Тулейнского университета в беседе с изданием La Razon, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Берджис, небольшая порция курицы или индейки перед сном помогает стабилизировать уровень глюкозы и стимулирует синтез мелатонина. Этот гормон регулирует биохимические процессы, связанные со сменой времени суток - циркадные ритмы. Неофициально его называют "гормоном сна" за способность стимулировать состояние сна, обеспечивая полноценный отдых.

Улучшение качества сна, в свою очередь, способствует нормализации кортизола - гормона стресса, который затрудняет использование жиров в качестве топлива. Эксперт добавила, что молочные продукты - греческий йогурт, творог и рикотта (сывороточный сыр) обеспечивают медленное высвобождение аминокислот, поддерживая ночные восстановительные процессы.

"Киви и травяные настои, включая ромашковый чай, могут усиливать расслабление и облегчать засыпание. Миндаль и грецкие орехи отличаются высоким содержанием магния, который участвует в регенерации клеток и помогает поддерживать контроль гликемии в ночное время", - уточнила диетолог.

Берджис отметила, что сочетание таких продуктов перед сном может создать более благоприятные условия для метаболического восстановления и более эффективного контроля массы тела.