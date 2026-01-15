Диетолог рассказала о пользе и вреде шаурмы для здоровья

Шаурма может быть не только вредным фастфудом, но и полноценным приемом пищи при правильном составе и способе приготовления.

Как передает Day.Az, об этом рассказала "Известиям" ведущий врач-эндокринолог, диетолог, терапевт клиники "К+31" Запад Татьяна Дубровская.

"Шаурма может быть полезной для организма, когда приготовлена из нежирного мяса или курицы, большого количества свежих овощей и с минимальной порцией жирных соусов. Как правило, такое решение можно встретить в качественных ресторанах, но увы, крайне редко у уличных торговцев", - пояснила специалист.

Она подчеркнула, что универсальной нормы по частоте употребления шаурмы не существует. По словам врача, важно учитывать как состав самого блюда, так и индивидуальные особенности здоровья человека. Попытка вывести "среднюю" допустимую частоту употребления такого продукта будет недостоверной.

Эксперт также обратила внимание на калорийность шаурмы. В зависимости от состава порция весом 350-400 г содержит от 600 до 900 ккал, что составляет 25-45% суточной нормы для женщин и 20-30% - для мужчин. По словам диетолога, это делает ее полноценным приемом пищи, а вовсе не перекусом, как это зачастую воспринимается.

"Употребление шаурмы вызывает резкий подъем сахара в крови из-за лаваша с высоким гликемическим индексом. Овощи и белок в составе смягчают этот эффект, улучшая моторику кишечника и насыщая организм, но кардинально это нагрузку не снижает", - сообщила Дубровская.

Говоря о видах шаурмы, врач пояснила, что вариант с мясом содержит больше белка и железа, но при этом отличается повышенной жирностью, что может способствовать росту уровня холестерина. Куриная шаурма, по ее словам, менее калорийна и считается более щадящей для организма. Вегетарианская версия богата клетчаткой и витаминами за счет овощей, однако не обеспечивает достаточного количества белка.