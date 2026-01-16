Раскрыт самый полезный для сердца завтрак

Врачи Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе предупредили, что пропуск утреннего приема пищи увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и появления лишнего веса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в разговоре с изданием UfaTime.ru они раскрыли компоненты самого полезного для сердца завтрака.

По словам врачей, в полезный завтрак должны входить четыре ключевые группы продуктов: медленные углеводы, белки, полезные жиры, овощи и фрукты.

Медики объяснили, что продукты из первой группы надолго обеспечивают чувство сытости, а из второй - поддерживают метаболизм. Полезные жиры же важны для снижения уровня "плохого холестерина", а овощи и фрукты содержат много клетчатки и антиоксидантов.

Специалисты добавили, что от некоторых продуктов на завтрак, напротив, лучше отказаться. В их число доктора включили сладости и жареные блюда. Они также призвали не пить натощак напитки, которые содержат кофеин.