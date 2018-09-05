Как разблокировать компьютер Apple, если забыл логин
Большинство людей используют пароль или отпечаток пальца для аутентификации на своих компьютерах от Apple, но есть случаи, когда необходимо вводить имя пользователя для входа в систему.
К примеру, компьютер на macOS может использоваться несколькими людьми под разными учётными записями, и бывают ситуации, когда пользователи забывают свои логины.
Как передает Day.Az со ссылкой на Macdigger, чтобы изменить настройку отображения входа в систему необходимо:
1. Зайти в "Системные настройки"> "Пользователи и группы"> "Параметры входа".
2. Выбрать опцию "Список пользователей" вместо "Поля имени и пароля".
Если зайти в систему не удаётся, то существует также другой вариант:
- Перезагрузите Mac;
- Пока компьютер загружается, удерживайте клавиши Command + R до тех пор, пока не загрузится режим восстановления;
- В этом режиме игнорируйте все окна и зайдите в "Утилиты" в верхней строке меню;
- Запустите "Терминал";
- Введите "resetpassword" и нажмите Enter;
- Запустите подсказки и вскоре вы увидите список всех учётных записей.
Этим способом также можно сбросить пароль на системе, которая не была зашифрована с помощью FileVault.
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