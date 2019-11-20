Интерпол готовится к борьбе против распространения шифрования в мессенджерах и других приложениях. Как сообщает агентство Reuters, организация провела закрытое заседание в Лионе, на котором резолюцию представила федеральное бюро расследований США, к ним же разумеется присоединилась Великобритания и Австралия, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Они заявили, что разработчики устройств приложений и различных сервисов выпускают продукты со встроенным шифрованием, которым пользуются всякого рода преступники. По мнению авторов резолюции, разработчики должны встраивать механизмы, позволяющие государственным органам получить необходимые данные, проще говоря читать приватную переписку. Ни ФБР, ни сам Interpol не комментирует это заявление, оно не имеет никакой силы закона и не обязывает ни к чему ни бизнес, ни государство, но вероятно усилит давление на технологические компании.

Reuters приводит слова официального представителя Facebook, тот опасается, что позиция Интерпол может привести к тому,что отдельные государства примут законы, обязывающие технологические компании ограничивать шифрование или раскрывать переписку. Проблема в том, что сегодня в большинстве популярных мессенджеров реализованы механизмы так называемого сквозного шифрования, это когда сообщение зашифровывается на устройстве отправителя и расшифровывается на устройстве получателя, а у компании-разработчика мессенджера нет ключа. Она физически не может перехватить переписку несмотря на то, что даже сама и внедрила алгоритмы шифрования. Никак изменить такие алгоритмы по принципу "пусть плохие парни не смогут прочитать, а хорошие смогут" - нельзя. По этому фактически Интерпол вынуждает технологические компании встраивать бэкдоры или уязвимости в собственные продукты. Очевидно, что ими тут же начнут пользоваться злоумышленники.