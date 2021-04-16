Кибератака на SolarWinds поставила под угрозу 16 тыс. компьютеров

Кибератака через программное обеспечение американской компании SolarWinds поставила под угрозу 16 тыс. компьютерных систем по всему миру, дав возможность потенциально вывести их из строя.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ей был задан вопрос о том, появилось ли у властей США более четкое понимание масштабов кибератаки, учитывая, что ранее они объявили о мерах в отношении РФ в связи приписываемой ей ответственностью за этот взлом. "У нас теперь несколько лучшее понимание, я бы сказала", - ответила Псаки. По ее словам, взлом "дал возможность следить за более чем 16 тыс. компьютерных систем во всем мире и потенциально вывести их из строя".

Пресс-секретаря американского президента также попросили пояснить, по какому признаку были выбраны технологические компании РФ, против которых в четверг были введены санкции. "Конечно же, люди, работавшие в этих компаниях, которые были внесены в список <...>, принимали непосредственное участие в хакерской деятельности, и именно по этой причине мы внесли их в список и приняли те меры, которые мы приняли", - ответила она.

Как стало известно ранее, программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте прошлого года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds, среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний.

Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к недавней кибератаке в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds.