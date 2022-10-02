Apple признала ошибку с «ломающимся» микрофоном в новых Apple Watch

Apple признала, что у некоторых владельцев умных часов Apple Watch Series 8 и Watch Ultra могут возникать проблемы с микрофоном, в том числе при совершении телефонного звонка или попытке использовать Siri. Об этом сообщает портал MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что вскоре после старта продаж умных часов Apple первые пользователи стали сообщать о самопроизвольно отключающихся микрофонах, которые через некоторое время перестают реагировать на запросы. Из-за этого приложения, в которых используется микрофон, выдают ошибки или полностью перестают работать.

Согласно служебной записке, полученной MacRumors, Apple признала ошибку. По заявлению компании, проблема лежит на программной части устройства и будет исправлена ближайшем обновлением. Пользователям, столкнувшимся с отключающимся микрофоном, в качестве временного решения рекомендовано перезагружать Apple Watch.