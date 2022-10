Геймеры со всего мира выбрали новую самую ожидаемую игру

Игра во вселенной книг про Гарри Поттера Hogwarts Legacy вышла на первое место в рейтинге самых ожидаемых игр в Steam. Как передает Day.Az на изменение в списке обратило внимание издание DTF. Hogwarts Legacy сместила с первого места онлайн-шутер с элементами РПГ The Day Before.

Другим примечательным изменением в списке лидеров стал выход на третье место игры Starfield. Космический симулятор от Bethesda по количеству голосов обошел Hollow Knight: Silksong, продолжение популярной метроидвании от студии Team Cherry.

В десятку лидеров также вошли Party Animals, Manor Lords, Warhammer 40: Darktide, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Frostpunk 2, а также Sons Of The Forest.

Релиз Hogwarts Legacy состоится 10 февраля 2023 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox Series X и S, а также Xbox One и Nintendo Switch. У двух других проектов из топ-3 даты релиза еще не назначены.