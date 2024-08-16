Стартап Илона Маска выпустил новую нейросеть

Стартап xAI Илона Маска выпустил бета-версию нейросетей Grok-2 и Grok-2 mini. В ближайшее время ИИ станет доступен разработчикам в корпоративном API компании,

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этомсообщает TechCrunch.

Подробной информации о реальных возможностях нейросети на данный момент немного. Разработчики xAI утверждают, что Grok-2 лучше справляется с генерацией программного кода, созданием текстов и обобщением новостей, хотя подтверждающих это фактов пока нет.

Новые Grok-2 и Grok-2 mini уже доступны пользователям соцсети X (ранее Twitter) с платной подпиской X Premium. В сети уже появились изображения, созданные пользователями соцсети с помощью новых моделей, которые демонстрируют отсутствие какой-либо цензуры, что характерно для многих конкурентов, таких как DALL-E и MidJourney.

Особой популярностью у пользователей X пользуются изображения, сгенерированные с участием кандидатов в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. На фоне предстоящих выборов в США xAI, вероятно, столкнется с давлением со стороны властей и будет вынуждена ограничить возможности Grok-2 в плане генерации изображений.

Эксперты отмечают, что из-за отсутствия каких-либо ограничений на генерацию изображений Grok может стать инструментом для дезинформации в соцсетях. К тому же неясно, имеются ли в изображениях, созданных Grok, какие-либо метаданные, указывающие на то, что они созданы искусственным интеллектом.

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