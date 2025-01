Samsung представила Galaxy S25 Ultra: подробности

Компания Samsung Electronics сегодня представила свой новый флагманский смартфон Galaxy S25 Ultra. Устройство получило ряд значительных улучшений по сравнению с предшественником, включая обновленный дизайн, мощную производительность и передовые возможности искусственного интеллекта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание GSMArena.

Galaxy S25 Ultra стал тоньше (8,2 мм против 8,6 мм) и легче (218 г против 233 г) благодаря сглаженным углам корпуса. Корпус по-прежнему изготовлен с использованием титана, а также защищен новым, более прочным, чем у предшественника, стеклом Corning Gorilla Armor 2 с антибликовым покрытием. При этом 6,8-дюймовый QHD+ Dynamic AMOLED 2X дисплей с частотой обновления 1-120 Гц остался практически без изменений.

Сердцем Galaxy S25 Ultra является мобильная платформа Snapdragon 8 Elite для Galaxy с 12 ГБ оперативной памяти и на 40% более эффективной системой охлаждения с увеличенной паровой камерой. Samsung заявляет о 40% приросте производительности нейронного процессора (NPU), 37% - центрального процессора (CPU) и 30% - графического процессора (GPU) по сравнению с предыдущей моделью.

Улучшенный NPU обеспечивает расширенные возможности ИИ. Теперь можно активировать виртуального помощника Gemini, удерживая кнопку питания. Функция Circle to Search распознает номера телефонов, адреса электронной почты и URL-адреса. Многомодальный ИИ интерпретирует текст, речь, изображения и видео. Появились функции транскрипции и суммирования звонков, помощник в написании текстов, генеративное редактирование на устройстве, а также Personal Data Engine для анализа пользовательских данных с сохранением конфиденциальности. Встроенная защита на основе постквантовой криптографии обещает безопасность данных от угроз квантовых компьютеров. Функция Now Brief на экране блокировки предоставляет краткий обзор дня и персонализированные рекомендации.

Все функции ИИ интегрированы в новую операционную систему One UI 7 на базе Android 15, которая в дальнейшем будет доступна и для других смартфонов Samsung. Galaxy S25 Ultra гарантирует семь лет обновлений ОС и семь лет обновлений безопасности.

Камерная система Galaxy S25 Ultra включает в себя 200-мегапиксельную основную камеру (f/1.7), 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру (f/1.9), 50-мегапиксельный 5-кратный телеобъектив (f/3.4) и 10-мегапиксельный 3-кратный телеобъектив (f/2.4). Фронтальная камера имеет разрешение 12 Мп (f/2.2). Теперь по умолчанию снимаются 10-битные HDR-видео, а также доступен режим Galaxy Log для профессиональной цветокоррекции. В приложении Expert RAW появился режим Virtual Aperture для управления глубиной резкости. Также добавлена функция Portrait Studio для создания персональных аватаров с помощью ИИ.

Galaxy S25 Ultra будет доступен в цветах Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver и Titanium Gray в конфигурациях 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 12/1 ТБ.