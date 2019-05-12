Специалисты из Университетского колледжа Лондона поставили под сомнение пользу медитации.

Как передает Day.Az, об этом пишет belnovosti.by.

Они считают, что современная наука пыталась отыскать только плюсы от данной духовной практики, игнорируя возможные негативные последствия.

Ученые опросили 1 232 человека, которые имеют хотя бы двухмесячный опыт медитации. Задавали они исключительно один вопрос: испытывал ли человек дискомфорт, который был бы связан с расстройством мышления. Специалисты были заинтересованы, не было ли у людей чувства тревоги и искажения реальности.

Оказалось, что примерно 25 % пережили негативный опыт из-за духовной практики. А 30 % мужчин и вовсе высказали свое недовольство, так как они ожидали большего результата.

Однако ученые не брали во внимание никакие другие факторы: психические расстройства, особенности развития и т. д. Таким образом, результаты исследования нельзя считать абсолютно достоверными.