Ученые из Каролинского института в Стокгольме выяснили, что у людей, страдающих бессонницей, увеличивается риск развития ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и инсульта. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Американской кардиологической ассоциации.

Специалисты применили метод менделеевской рандомизации, который учитывает генетические факторы бессонницы. Он помог избежать неточностей при определении причинно-следственной связи между недосыпом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В исследовании приняли участие 1,3 миллиона испытуемых, среди которых были как здоровые люди, так и те, у кого были проблемы с сердцем.

Выяснилось, что обладание вариантов генов, способствующих развитию бессонницы, увеличивает риск инсульта и других недугов.

Ученые также приняли в учет уже существующие исследования, в которых говорится, что бессонница, которой страдают около 30% мирового населения, приводит к развитию сердечной недостаточности. Однако в ранних исследованиях не была выявлена причинно-следственная связь, поэтому в силе оставалась теория о том, что проблемы с сердцем влияют на качество сна.

"Важно определить основную причину бессонницы, чтобы знать, как с ней бороться. Сон - это поведение, которое можно изменить с помощью новых привычек и управления стрессом", - заявила автор исследования, профессор Сюзанна Ларссон.

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