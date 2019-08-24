Ограничения в приеме пищи снижают уровень воспалений. Как показало исследование, употребление меньшего количества калорий может укрепить иммунитет человека, передает Day.Az со ссылкой на "МедикФорум".

Американские ученые пришли к выводу о том, что периодическое голодание способно уменьшить риск хронических болезней за счет сдерживания воспалительных иммунных клеток. Более того, еще одно исследование показало, что ограничения в приеме калорий могут произвести так называемую суперзарядку других иммунных клеток, предназначенных для борьбы с инфекциями. Оба этих исследования должны побудить врачей рекомендовать определенные правила лечебного питания вкупе с традиционными средствами лечения пациентов с инфекциями или даже с некоторыми опухолями.

Оба исследования показали, что простые изменения в питании оказывают выраженное воздействие на иммунитет. В ходе первого исследования ученые наблюдали за лабораторными мышами и иммунными клетками человека после периодов спорадического голодания. Выяснилось, что в эти периоды снижается количество моноцитов - белых кровяных клеток, вызывающих воспаления. Это оказывает полезное воздействие на организм.

Во время второго исследования ученые наблюдали за последствиями ограничений в питании мышей, которые ранее придерживались нормальный диеты. На диете с меньшим числом калорий у грызунов отмечалось меньшее количество Т-клеток в лимфоидной жидкости и большее число Т-клеток в костном мозге, где генерируются кровяные клетки. На следующем этапе всех мышей инфицировали псевдотуберкулезными бактериями, вызывающими дальневосточную скарлатиноподобную лихорадку. У грызунов, ранее имевших ограничения питания, появилась так называемая иммунологическая память, и их иммунные клетки гораздо лучше распознавали патогены, уничтожая их.

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