Табачный "дым" от электронных сигарет за год вызвал у 23% лабораторных мышей рак легких. Вдобавок к этому клетки 58% мышей изменились, сделав один шаг к ненормальному делению, характерному для онкологических заболеваний. Результаты своей работы американские ученые опубликовали в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает ТАСС.

Ставшие популярными в последнее время электронные сигареты, или вейпы - это устройства, которые отдаленно напоминают обычную сигарету. При этом вместо табачного дыма оно производит водяной пар с различными ароматизаторами, среди которых могут быть как "безвредные" фруктовые, так и никотин.

Производители электронных сигарет уверяют в том, что по сравнению с обычным табаком их продукция гораздо безопаснее. Однако ученые не могут подтвердить эти слова, поскольку исследований в этой области недостаточно. Исследователи из Школы медицины Нью-Йоркского университета (США) решили проверить влияние вейпов на здоровье с помощью исследований на лабораторных мышах.

Для формирования рака людям нужно курить более 20 лет, поэтому ученые решили воздействовать на мышей в течение аналогичного промежутка времени - разумеется, с пропорциональной скидкой на то, что мыши живут меньше.

Подопытных животных разделили на три группы. Мыши из первой группы (40 особей) в течение 54 недель находились в атмосфере никотиновых паров, которые производят обычные электронные сигареты. Вторая группа (20 особей) находилась практически в тех же условиях, но никотина в вейпах у этих мышей не было. Лабораторные животные из третьей группы дышали обычным воздухом.

Обследование после завершения эксперимента показало, что у 9 из 40 мышей первой группы появился рак легких - аденокарциномы двух типов. Кроме этого, у 23 мышей из 40 ученые обнаружили гиперплазию - избыточный рост количества клеток. Она может развиваться по разным причинам - например, именно из-за гиперплазии при беременности увеличивается размер молочных желез. Но при этом на ее возникновение влияют и канцерогенные вещества.

Ведущий автор исследования, профессор Школы медицины Нью-Йоркского университета Мун-Сон Тан отмечает, что результаты исследования на мышах нельзя переносить на людей. Особенно при этом нужно учитывать, что авторы в своей работе использовали не так много лабораторных животных, а те еще и не вдыхали пар от вейпов, как это делают люди, а находились в нем целиком, впитывая "дым" всем телом. Однако он отмечает, что прежде чем признавать "дым" от электронных сигарет безопасным и рекламировать его таким образом, нужны дополнительные всесторонние исследования.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!