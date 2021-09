Названа главная угроза мировому здравоохранению

Редакторы более чем 220 главных медицинских журналов мира выпустили совместное заявление с призывом к мировым лидерам принять меры по сдерживанию глобального потепления климата. Среди опубликовавших текст - The Lancet и The New England Journal of Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Наибольшая угроза мировому здравоохранению - неспособность мировых лидеров удерживать рост глобальных (среднегодовых - прим. "Ленты.ру") температур на уровне 1,5 градуса Цельсия (к 2100 году - прим. "Ленты.ру") и сохранить природу", - подчеркивают подписанты в преддверии сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре и Конференции ООН по изменению климата в ноябре. Авторы обращения указывают на многочисленные риски для здоровья людей по всему миру, связанные с глобальным потеплением. Кроме того, редакторы отмечают влияние роста температур на снижение урожаев основных сельскохозяйственных культур.

Ни одна страна, "сколь богатой бы она ни была", не может полностью себя защитить от связанного с изменением климата экологического кризиса, подчеркивают ученые и призывают развитые страны к безотлагательным мерам, подобным тем, которые были приняты во время пандемии COVID-19. При этом средства должны выделяться и развивающимся странам, причем в виде грантов, а не займов. В то же время недостаточно лишь сокращения выбросов; вся мировая экономика должна претерпеть трансформацию, отмечают специалисты.