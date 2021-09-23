Названо самое частое осложнение при тяжелой форме коронавируса

Специалисты Мичиганского медицинского института назвали самое частое осложнение при тяжелом течении коронавируса. Почти три четверти пациентов с тяжелой формой заболевания страдают от делирия - нарушения психики, при котором человек дезориентирован и неспособен ясно мыслить. Об этом говорится в статье, опубликованной BMJ Open, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Наблюдения за пациентами ученые проводили в марте-мае 2020 года. Из 150 больных, помещенных в отделение интенсивной терапии, 73% страдали делирием.

Отмечается, что симптомы расстройства наблюдались у трети пациентов даже после выписки. Некоторым из них потребовался сестринский уход на дому. У части переболевших признаки делирия сохранялись в течение нескольких месяцев, что сильно затрудняло восстановление после коронавируса.

Ученые полагают, что причин возникновения этого осложнения несколько. Во-первых, коронавирус может приводить в когнитивным нарушениям, так как в мозг поступает недостаточно кислорода. Кроме того, у некоторых пациентов был повышены маркеры воспаления - вероятно, в их мозгу произошли воспалительные процессы.

Делирий также чаще наблюдался у людей с сопутствующими заболеваниями - диабетом и гипертонией. Из-за этих заболеваний к ним нельзя было применять стандартные методы лечения делирия - физические упражнения, общение с близкими, помогающее "включиться в реальность" и другие. Их состояние приходилось компенсировать при помощи седативных препаратов.

Врачи предлагают найти способы борьбы с этим распространенным осложнением - например, организовать общение пациентов с родными по видеосвязи. Они рассчитывают, что это поможет облегчить состояние больных.