Коронавирус заставили светиться

Исследователи из США сумели модифицировать SARS-CoV-2 так, чтобы тот светился в клеточных культурах и тканях животных. Это позволит отслеживать распространение коронавируса в реальном времени, отмечают ученые, статья которых опубликована в журнале The Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

Первоначально вставка исследователями из Техасского биомедицинского научно-исследовательского института в геном коронавируса репортерного гена, добавляющего флуоресцентные или биолюминесцентные (люциферазу) белки, оказалось неудачным. Он недостаточно экспрессировался и заставить SARS-CoV-2 "светиться" в животных тканях на достаточном для легкого обнаружения уровне не удалось. Ученые нашли решение, присоединив его к гену, кодирующему нуклеокапсид вируса - наиболее сильно экспрессируемому у SARS-CoV-2.

Специалисты показали, что созданные ими "репортерные" вирусы ведут себя так же, как и "дикий" тип коронавируса. Это объясняется тем, что исследователи не удаляли вирусные гены, а также тем фактом, что сразу после экспрессии репортерный белок обособляется от белка нуклеокапсида. Яркость "свечения" белка коррелирует с вирусной нагрузкой - количеством вирусных частиц в организме.

Кроме того, исследователям удалось модифицировать репортерные гены так, чтобы вирусы различных вариантов, вызывающих беспокойство - в частности, "бета"-варианта - окрашивались в разные цвета. Такой подход позволил исследователям сравнить, как хорошо нейтрализующие антитела сражаются с разными вариантами SARS-CoV-2.