Врач рассказала о пользе грибов для душевного здоровья

Диетолог Лаура Бурак рассказала, как грибы и блюда из них могут помочь справиться со стрессом и снизить риск депрессии сообщают авторы сайта о здоровом образе жизни с доказательным подходом Eat This Not That! (ETNT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы материала, ссылающиеся на работу Бурак, заявили, что грибы крайне богаты витаминами и другими полезными веществами - в том числе, витамином D, который помогает поддерживать хорошее настроение.

Исследование Бурак подтверждают ученые, опубликовавшие свою работу в "Журнале аффективных расстройств". Согласно этому исследованию, грибы позволяют снизить интенсивность проблем с психикой.

Исследование проводилось на 24,7 тыс. человек, которые употребляли грибы шиитаке и шампиньоны. В грибах также обнаружены антиоксиданты, включая эрготионеин и глутатион.