Названы два продукта, резко повышающие уровень сахара в крови

Жареный картофель и белый хлеб обладают высоким гликемическим индексом и могут быть противопоказаны для людей с диабетом, сообщила порталу "Доктор Питер" врач-терапевт, кандидат медицинских наук, Светлана Горяйнова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Картофель лучше исключить из рациона при нарушениях обмена веществ, во время тепловой обработки разрушатся соединения крахмала и происходит резкий выброс глюкозы в кровь.

"Всеми любимые пюре, картофель фри - это блюда, которые могут привести к проблемам с сосудами и сердцем, особенно, когда уже есть нарушения метаболизма. Так что лучше всего готовить картофель в кожуре, используя минимум воды", - сообщила врач.

Не менее вреден белый хлеб, зерно для его производства проходит несколько стадий обработки и теряет пользу, продукт из выбеленной муки также приводит к повышению уровня сахара.