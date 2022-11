Разработана вакцина для большинства штаммов вируса гриппа

Международная команда специалистов разработала универсальную вакцину против большинства штаммов гриппа. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

У вируса гриппа есть два основных варианта - A и B, но они быстро адаптируются к существующим вакцинам, поэтому новые препараты приходится создавать каждый год. Это требует существенных финансовых и временных затрат, при этом не всегда эффективно, поскольку при определенных штаммах прививка все равно может не сработать.

Две новые вакцины, первоначально разработанные для борьбы с COVID-19, основаны на технологии матричной РНК (мРНК). Этот метод предполагает введение фрагментов генетического кода вируса, которые заставляют вырабатывать иммунную систему белки-антитела, уничтожающие патоген в случае его внедрения в организм. Для создания вакцины от гриппа ученые применили несколько видов генетического кода, что привело к стимуляции производства определенных белков.

В процессе экспериментов на 20 мышах, которые ранее не болели гриппом, подопытным вводили различные комбинации препарата. Некоторые испытуемые получали только два вида мРНК, а другие - четыре. Часть подопытных была вакцинирована несколько раз.

Последующий анализ выявил, что у всех животных в той или иной степени увеличилась выработка антител, но мыши, получившие четырехвалентную прививку, оказались наиболее защищены. Кроме того, авторы заметили, что некоторые комбинации приводят к росту цитотоксических Т-клеток, которые играют важную роль в борьбе с гриппом как у мышей, так и у людей.