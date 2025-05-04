У людей нашли «вирусные» гены, способные бороться с раком

Ученые из Института Дана-Фарбер обнаружили в организме человека неактивные вирусные гены, помогающие иммунной системе распознавать и уничтожать раковые клетки. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

К таким выводам ученые пришли в ходе изучения светлоклеточной почечно-клеточной карциномы - наиболее распространенного типа рака почек. Они обнаружили, что при развитии этого заболевания активируются так называемые эндогенные ретровирусы - фрагменты древних вирусов, встроенные в человеческий геном миллионы лет назад. Обычно такие гены "спят" и никак себя не проявляют, но при определенных условиях они могут пробуждаться и вырабатывать вирусоподобные белки, которые запускают иммунный ответ организма.

Как объясняет доктор Кэтрин Ву, заведующая отделением трансплантации стволовых клеток и клеточной терапии в Дана-Фарбер, эти ретровирусные элементы представляют собой эволюционные "следы" инфекций, с которыми сталкивался организм предков человека.

Ученые провели исследования на человеческих клеточных линиях и обнаружили, что при мутации гена-супрессора опухолей VHL, характерной для рака почек, в клетках накапливается белок HIF2, который способствует активации этих вирусных генов. В результате ретровирусы начинают синтезировать свои белки. После этого раковые клетки расщепляют эти белки на фрагменты и выставляют их на своей поверхности в виде молекулярных "сигнальных флажков".

Эти флажки могут быть распознаны Т-клетками - ключевыми "бойцами" иммунной системы, которые запускают иммунную атаку на опухоль.

Это открытие может объяснить редкое явление, когда иммунная система самостоятельно уничтожает опухоли почек - процесс, который до сих пор оставался загадкой. Теперь ученые полагают, что именно активированные ретровирусные белки играют в этом ключевую роль.