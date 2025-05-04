Обнаружен метод избавления от аллергии

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета выявили особый тип иммунных клеток, который предотвращает развитие пищевой аллергии. Открытие сделано в ходе проведения эксперимента на мышах. Результаты исследования опубликованы в Cell, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В работе описываются особые иммунные клетки - RORγt+ клетки. Они находятся в кишечнике и, как показали эксперименты, играют ключевую роль в выработке толерантности к пищевым аллергенам. Без них у животных возникало воспаление и аллергическая реакция на безвредный яичный белок.

В норме иммунитет умеет "игнорировать" еду, не путая ее с патогенами - этот процесс называется пищевой толерантностью. Однако у миллионов людей, в том числе у детей, эта система дает сбой: иммунные клетки ошибочно воспринимают продукты как угрозу. В результате возникают потенциально опасные реакции - от сыпи и зуда до удушья.

Авторы исследования объяснили, что RORγt+ клетки помогают другим участникам иммунной системы "понять", что пища не представляет опасности. Чтобы доказать это, они удалили эти клетки из кишечника мышей - в результате животные потеряли толерантность к пище и начали проявлять признаки аллергии.

Ученые отмечают, что подобные клетки есть и у человека, а значит, в будущем можно будет создать терапию, которая будет не просто снимать симптомы, а предотвращать сам запуск аллергической реакции. Такой подход может быть полезен не только при аллергии, но и при других заболеваниях кишечника, включая целиакию и воспалительные патологии.