https://news.day.az/officialchronicle/1373256.html Президент Ильхам Алиев: Отныне мы будем гордо жить как страна-победитель, как победоносный народ
Президент Ильхам Алиев: Отныне мы будем гордо жить как страна-победитель, как победоносный народ
Отныне мы будем гордо жить как страна-победитель, как победоносный народ.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидов войны и героев Отечественной войны.
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