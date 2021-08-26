Президент Ильхам Алиев: Отныне мы будем гордо жить как страна-победитель, как победоносный народ

Отныне мы будем гордо жить как страна-победитель, как победоносный народ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидов войны и героев Отечественной войны.

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