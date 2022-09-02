Президент Ильхам Алиев: Диверсифицировав поставки энергии на мировой рынок, нам удалось изменить энергетическую карту Европы

Диверсифицировав поставки энергии на мировой рынок, нам удалось изменить энергетическую карту Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании 48-го международного форума в Черноббио (Италия) с докладом на тему "Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности".

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