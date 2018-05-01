Саргсян переиграл Пашиняна - ПОДРОБНОСТИ

Сколь угрожающе не улюлюкала и не демонстрировала свою ненависть к парламентскому большинству собравшаяся на улицах и площадях Еревана толпа, партия хитреца Сарсгяна поступила по-своему.

Голосование за кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра было провалено. И участие в этом приняли не только республиканцы, но и дашнаки, и депутаты Царукяна. Чего и следовало ожидать.

За две недели беспрерывных протестов в саргсяновской партии поняли, что четвертовать их не будут. А вчерашние так называемые дебаты между РПА и Пашиняном только убедили республиканцев, да и не только их, в том, что без толпы лидер "Елк" - никто и ничто. Он не имеет программы, сколько-нибудь отличной от программы предыдущего режима и за последние дни полностью сменил провозглашаемые им самим же прежде принципы. В РПА уверены, что скоро это увидят и поймут и его, Пашиняна, сторонники.

Пока представители саргсяновской партии выступали, толпа на площади Республики бурлила и сопровождала выступления характерными жестами, какие делались зрителями гладиаторских боев, когда те требовали поверженного противника добить. Но в роли поверженного оказался их лидер, а не партия власти.

Лидера оппозиции в ходе специального заседания 1 мая буквально прижали к стенке. Это была настоящая экзекуция. Пашинян оказался не готов к такому противодействию, видимо, ожидая, что выведенные им на улицы сотни тысяч заставят противников плясать под его дудку. Он не рассчитал силы и оказался ко многому не готов. Уличный романтизм сыграл с ним злую шутку.

Слишком уж явными были противоречия между позицией Пашиняна прежнего и Пашиняна нынешнего. Тут у саргсяновцев было, где развернуться. И необъяснимо изменившееся отношение всегда шедшего во главе антироссийских протестов Пашиняна к России, и еще более неожиданное решение не выходить из ЕАЭС, хотя именно этого требовал оппозиционный депутат от парламента, и его прежние, противоречащие армянским интересам ляпы по карабахскому вопросу, и даже претензии к не служившим в армии чиновникам. Депутаты РПА вырвали таки у Никола признание, что сам он в армии тоже, оказывается, не служил. То, что в период апрельских боев он пару дней рыл окопы, службой в армии расценено не было. Пашиняну было поставлено на вид, что он сам требовал отправить в армию всех не служивших чиновников. И что же, у самого то рыльце оказалось в пуху?

"Как офицер резерва командного состава ВС РА и мои товарищи-сослуживцы считаем, что претендовать на должность, предполагающую функцию верховного главнокомандующего, предполагает больше, чем военная, а вернее сказать, охотничья майка стоимостью 4 евро 99 центов и военные знания, полученные в рамках школьной дисциплины НВП. Вы себя представляете во время военного положения, окруженным несколькими десятками генералов, с вашими школьными знаниями по начальной военной подготовке. Честно говоря, я - нет", - заявил депутат от РПА Арман Сагателян.

Все эти лазейки, позволившие закопать политического противника, придали гонора депутатам от партии Саргсяна и позволили вполне логично обосновать свои сомнения по поводу того, что лидер "Елк" сможет быть достойным премьером для Армении. Вице-спикер, член исполнительного органа Республиканской партии Эдуард Шармазанов прямо так и заявил: не вижу, говорит, Пашиняна премьер-министром и верховным главнокомандующим.

В доверешние начались колебания в присягнувшей на верность народному избраннику "Дашнакцутюн".

Впрочем, лидер "Елк" сам виноват в своем нынешнем провале после двух недель победоносного шествия "бархатной революции". Не стоило рассчитывать побить противника его же оружием.

Грядет новое голосование. Оно должно состояться 8 мая. Наблюдатели не исключают, что РПА на следующее голосование может прийти с собственным кандидатом.

Согласно Конституции Армении, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра. Право на участие в выборах имеют кандидаты в премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права.

Бывшая партия власти сегодня победила, но она не учитывает одного важного момента - протестующая толпа это большая сила и серьезный аргумент. И к следующему голосованию ситуация может резко измениться. А в том, что акции протеста не угаснут и Армения еще неделю, а может, и больше будет митинговать и простаивать, можно не сомневаться.

Так что главные события еще впереди.

Зульфугар Ибрагимов