Мира не будет - Пашинян обещает армянам "заставить" Азербайджан смириться с оккупацией Карабаха

В парламенте Армении проходят выборы премьер-министра. На вопросы депутатов отвечает единственный кандидат, глава фракции "Елк" Никол Пашинян. Параллельно на главной площади армянской столицы воодушевленные граждане с шариками и флажками в праздничном настроении ждут результатов и слушают своего кумира, готовые на все, если он вдруг не будет избран.

Пашинян же отвечает на вопросы депутатов, рассказывает о своей программе и видении будущего Армении. И чем больше он говорит, тем непонятнее становится, для чего, собственно, в Армении делали революцию. Для того, чтобы оставалось все по-старому?

В том числе, похоже, по-старому все останется в карабахском урегулировании. Это становится ясно по лозунгам, озвученным Пашиняном. А если новый премьер не собирается вносить изменений в позицию Еревана, значит, останутся и все имеющиеся на сегодня болячки Армении.

"Реальный смысл переговоры получат только в том случае, если Азербайджан возьмет на себя обязательство уважать нормы международного права и будет готов к разрешению вопроса в соответствии с ними. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны воздействовать на Азербайджан не только с целью пресечения применения силы, но и угрозы ее применения", - цитирует Пашиняна Новости-Армении.

Пашинян обвинил азербайджанскую сторону в намерении "уничтожить армянскую государственность" и потребовал признать "право народа Карабаха на самоопределение".

Для того, чтобы заставить Азербайджан признать это "право", кандидат в премьеры призвал "сконцентрировать свой потенциал и мобилизовать все силы". "Единство армянского народа остановит иллюзии Баку решить карабахский вопрос военным путем", - передает слова депутата Sputnik Армения. Осуществить "коварные планы Баку" помешает, по его словам, "народное единство и пробуждение".

Один из республиканцев, бывший пресс-секретарь Сержа Саргсяна Арман Сагателян, язвительно попросил кандидата прокомментировать свои же слова о том, что нельзя вести переговоры по Карабаху, не отдав Азербайджану окружающие Карабах территории. На что Никол Пашинян заявил, что это дезинформация и ничего такого он не говорил.

Одним словом, в Армении выбирают новую власть, которая будет продолжать тормозить переговоры по Карабаху, выдвигая нелепые условия и давая своему народу не менее нелепые обещания.

Зульфугар Ибрагимов