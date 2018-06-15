Гейдар Алиев. 25 лет спасению азербайджанской государственности

15 июня в Азербайджане отмечается День национального спасения.

В нынешнем июне судьбоносные для азербайджанского народа и государства события 1993 года вспоминаются с особым трепетом. 15 июня мы отмечаем круглую дату, за которой стоит четверть века успешного развития и укрепления государственности. Ведь ровно 25 лет назад Азербайджан пережил второе рождение.

Это был перелом в новейшей истории нашей страны. И не случайно день избрания Общенационального лидера Гейдара Алиева главой парламента объявлен Днем национального спасения. Гейдар Алиев спас азербайджанскую государственность, остановил набиравший обороты процесс расчленения молодой страны и заложил основы ее сегодняшнего благополучия и развития.

Эта дата стала разделительной чертой, за которой остались хаос, анархия, угроза гражданской войны и развала государства. Новое поколение знает о тех днях лишь по публикациям СМИ и рассказам старших. Те же, кому довелось быть свидетелями хаоса начала 90-х, понимают цену нынешней стабильности.

Гейдар Алиев никогда не переставал быть Общенациональным лидером азербайджанского народа. Даже в период его разлуки с Родиной и работы в Москве, в Азербайджане продолжали считать его лидером республики. Поэтому, когда над страной нависла реальная угроза исчезновения с карты мира, народ не видел другой альтернативы спасению Азербайджана кроме как возвращения Гейдара Алиева. Его имя произносили как заклинание представители интеллигенции, молодежь, солдаты на карабахском фронте, поминали в своих молитвах за спасение рушившейся страны простые граждане в городах и селах. Имя Гейдара Алиева было на устах у всех, кто болел душой за Азербайджан. Даже находившиеся у власти политики-неудачники понимали, что исправлять их ошибки и устранять последствия предательств и непрофессионализма в тогдашней азербайджанской власти под силу только ему, Гейдару Алиеву. Потому что только ему, гениальному руководителю, мудрому политику и сильной личности верит народ, только за ним пойдет. И когда за возвращением Общенационального лидера к власти последовали военные успехи в Карабахе, азербайджанские солдаты писали на танках "За Гейдара Алиева!". Идти в бой за Гейдара Алиева значило для них то же, что жертвовать жизнями ради Азербайджана. Гейдар Алиев и Азербайджан в глазах народа были неразделимы.

Июнь 1993 года был самым сложным моментом для страны. Вопрос стоял уже не о вошедшей в моду в начале 90-х смене власти, не о решении каких-то узких задач, а исключительно о спасении азербайджанского государства.

Катастрофическая ситуация сложилась на карабахском фронте. Враг, пользуясь фактической бесхозностью республики, уверенно продвигался, подминая под себя все новые и новые земли. На севере и юге поднимал голову сепаратизм, подпитываемый из вне силами, заинтересованными в развале Азербайджана. Не только Армения, но и другие игроки жаждали "откусить" от страны по кусочку. Ситуацию усугубляла угроза гражданской войны, мятеж вооруженных формирований, готовых направить оружие не против врага, а против собственного государства. Подразделения уводились с поля боя полевыми командирами для решения собственных задач, оголялись важные участки фронта. И только мужество и самоотверженность азербайджанских солдат в тот период не позволило - в условиях отсутствия централизованного командования и внятных приказов из столицы - противнику продвинуться дальше.

В крайне плачевной ситуации находилась и экономика страны. Не только война, а, в первую очередь непригодное к выполнению своих функций руководство практически разрушили все, чем славился Азербайджан. В годы правления Гейдара Алиева республика была одной из немногих в Союзе, не живущих на дотации. Некомпетентные же власти Народного фронта оказалась неспособны поддержать оставленные им в наследство достижения. Экономические показатели рухнули, почти полностью остановилось производство, за короткий срок пришла в упадок аграрная сфера. Созидание - трудный и долгий процесс, на разрушение же достаточно нескольких месяцев.

Находясь в Нахчыване после возвращения из Москвы, Общенациональный лидер пытался давать бездарным властям страны разумные советы, но его руку помощи отталкивали, видя в ней "угрозу" - страх потери власти был сильнее страха потери страны. Однако к лету 1993 года ситуация настолько осложнилась, что действующему руководству пришлось признать свое бессилие и призвать к спасению Азербайджана единственного, кто был на это способен.

Обратимся к хронике.

Гейдар Алиев прибыл в Баку 9 июня. На следующий день подал в отставку председатель парламента Иса Гамбар, и 15 июня Общенациональный лидер был избран главой Милли Меджлиса. В ночь на 18 июня президент Абульфаз Эльчибей сбежал из Баку в Нахчыван, и 25 июня парламент избрал Гейдара Алиева и.о. президента.

3 октября 1993 года прошли президентские выборы, на которых за Гейдара Алиева проголосовало 98 процентов избирателей.

Общенациональный лидер принял республику в тяжелейшем состоянии. По мнению аналитиков, реанимация Азербайджана была на тот момент практически нереальна, но Гейдар Алиев совершил невозможное - вывел страну из кризиса и остановил армянскую оккупацию.

До полной победы над анархией и антинародными силами, следовало решить еще немало казавшихся прежде неразрешимыми задач. В первую очередь, нужно было объединить разрозненные воинские подразделения, установить единоначалие и ввести армейскую дисциплину. Все это было необходимо для серьезного отпора врагу. И результаты не заставили себя долго ждать. Вскоре была осуществлена успешная горадизская операция, позволившая отбросить противника и освободить значительную часть Физулинского района. А в мае 1994 года было заключено перемирие, не позволившее Армении, благодаря тонкой дипломатии Гейдара Алиева, узаконить аннексию азербайджанских территорий. После чего все внимание руководство страны сосредоточило на возрождении республики.

Поднимать страну пришлось с нуля. Практически все отрасли экономики, поднятые Гейдаром Алиевым на высокий уровень за годы руководства Азербайджаном, находились в упадке. Республика в своем развитии была отброшена на десятилетия. В кризисе находились и институты государственного управления, серьезно пострадавшие от анархии и безвластия и дезорганизованные кадрами предыдущих властей.

Первый год президентства Гейдара Алиева был насыщен событиями, работа шла на всех уровнях. Глава республики создавал новую дипломатию, новую внешнюю политику, новые внутригосударственные отношения. И, конечно же, этот период ознаменовался чрезвычайным по своей важности событием, значимость которого по прошествии времени становится все более и более четко видна. 20 сентября 1994 года в Баку был подписан "Контракта века".

Азербайджан с давних времен был известен своими нефтяными месторождениями. С нефтедобычей в нашей республике связано много событий, разговор о которых можно начинать со слов "впервые в мире". После восстановления Азербайджаном независимости, находилось немало желающих прибрать к рукам его богатства. Известно, что все переговоры, которые велись прежними азербайджанскими властями с потенциальными партнерами, шли вокруг соглашений, отвечающих интересам кого угодно, только не Азербайджана. Возвращение к власти Гейдара Алиева предотвратило эту стратегическую ошибку, которая могла нанести серьезный ущерб суверенитету страны.

Нужно подчеркнуть, что в разработке нефтяной стратегии Азербайджана, подготовке "Контракта века" и переговорном процессе по его подписанию принимал активное участие нынешний Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Результатом этой огромной работы, многочисленных и непростых переговоров стал судьбоносный для страны контракт.

Подписание "Контракта века" изменило международный статус Азербайджана. Стало ясно, что в регионе начинает формироваться новая сила, которая в дальнейшем будет оказывать влияние на все происходящие здесь процессы.

Не исключено, что это и стало причиной того, что вскоре после заключения нефтяного соглашения, в октябре того же года с подачи внешних сил была предпринята попытка дестабилизации. Гянджинский мятеж Сурета Гусейнова создал опасную ситуацию, когда страна снова встала перед угрозой гражданской войны, которая могла свести на нет все достижения молодой республики.

События ночи 4 октября 1994 года еще раз доказали, что Гейдар Алиев и азербайджанский народ неразделимы. После обращения Общенационального лидера по телевидению к народу за поддержкой, сотни тысяч людей откликнулись на его зов и вышли на улицы. Деструктивные круги, управляемые извне, поняли, что за Гейдаром Алиевым стоит народ и все их усилия бесполезны.

Единство народа и государства стало основой успехов и побед последующих лет. Сегодня мы оглядываемся назад и видим, как невероятно много было сделано за последние годы. Благодаря политике Президента Ильхама Алиева страна расцвела, покрылась сетью первоклассных дорог, города приобрели современный облик, благоустройство идет в столице и регионах, промышленность ожила и превзошла прежний уровень, серьезные достижения отмечены в аграрной сфере, полностью решена проблема продовольственной безопасности - на сегодняшний день Азербайджан обеспечивает себя собственной продукцией первостепенной важности и не зависит от экспорта.

Большие успехи достигнуты во внешней политике. Кроме того, Азербайджан укрепил свою роль гаранта энергетической безопасности Европы, упрочил репутацию как надежный партнер. Наша страна добилась широкой поддержки своей справедливой позиции по карабахскому вопросу, а экономические успехи и инициированные Баку международные проекты способствовали усилению изоляции оккупанта-Армении. Высокого уровня развития достигли Вооруженные силы АР. На сегодня азербайджанская армия является сильнейшей в регионе и готовой в любой момент обеспечить восстановление территориальной целостности Азербайджана.

В середине 90-х трудно было представить, что всего за четверть века регион свяжут с миром крупные трубопроводы и транспортные пути, в центре которых будет находиться Азербайджан. Наша страна соединила Север и Юг, Запад и Восток. А железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс, запущенный 30 октября 2017-го, еще более упрочил незаменимое место нашей страны в транспортной сетке континента.

Историческая интегрирующая роль Азербайджана в еще больших масштабах со времен Великого шелкового пути проявляет себя ныне в грандиозном Южном газовом коридоре, запущенном 29 мая в Баку, в открытии трубопровода TANAP 12 июня в Турции, в успешной реализации проекта TAP. "Мы уже изменили энергетическую карту Европы и Евразии. В последующие годы Азербайджан будет действовать как страна, которая поставляет на мировые рынки очень важные энергетические ресурсы", - сказал об этом Президент Ильхам Алиев в ходе инаугурационной речи в Милли Меджлисе.

Не меньших успехов достиг Азербайджан и в социальной сфере. О развитии этой сферы заботится Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Решены жилищные проблемы вынужденных переселенцев, оказана помощь азербайджанским военнослужащим, получившим ранения в ходе апрельских боев 2016 года. По всей стране были построены и реконструированы сотни образовательных учреждений, больниц, клиник и детских садов, а также организовываются беспрецедентные акции в регионах Азербайджана по бесплатному медицинскому обследованию населения, в том числе детей.

Важную роль в формировании международного имиджа Азербайджана сыграла популяризация азербайджанской культуры за рубежом. Деятельность Фонда Гейдара Алиева в области развития и пропаганды азербайджанской культуры, буквально открыла миру Азербайджан как страну с древними традициями и богатейшей культурой. Мировой успех азербайджанского мугама и его включение в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО стали возможными благодаря огромному личному вкладу Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в сохранение культурного, музыкального богатства азербайджанского народа.

Перечислять достигнутое Азербайджаном за прошедшие 25 лет можно до бесконечности. Но истоки каждого успеха лежат в том далеком дне - 15 июня 1993 года. Оттуда началось поступательное движение страны к осуществлению грандиозных целей, поставленных Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Мудрым политиком и истинным сыном своего народа, проложившим десятилетия назад верную дорогу к светлому завтра Родины.

Лейла Таривердиева,

Day.Az