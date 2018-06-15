Общенациональный лидер Гейдар Алиев - спаситель Азербайджана

С возвращением Общенационального лидера Гейдара Алиева к власти в 1993 году в общественно-политической, социально-экономической и научно-культурной жизни Азербайджана, а также во внешнеполитической сфере произошел переворот, и начался процесс строительства независимого государства. Об этом в пятницу сообщил Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Рауф Алиев, передает Day.Az.

Депутат отметил, что если бы Гейдар Алиев не пришел к власти в тот момент, то неизвестно, с какими бедствиями столкнулись бы азербайджанский народ и государство.

"Великий лидер говорил, что весьма сложно добиться независимости, но еще труднее ее сохранить, сделать ее вечной. Благодаря мерам, проведенным Гейдаром Алиевым, были предприняты шаги по формированию национальной армии, усилению обороноспособности, с другой стороны были использованы все дипломатические и политические средства для достижения режима прекращения огня, достигнутого в мае 1994 года, и имевшего жизненно важное значение для нашей страны", - сказал Рауф Алиев.

Депутат сказал, что Гейдар Алиев спас государственность, суверенитет страны от всех опасностей.

"Вновь возглавив управление государством в июне 1993 года, Гейдар Алиев, мудро, и с непоколебимой волей, решимостью и большой дальновидностью начал выполнять спасительную миссию. 1993-2003 годы вошли в историю Азербайджана как годы возрождения и развития", - подчеркнул Рауф Алиев.

По словам депутата, Президент Ильхам Алиев, оценив следующий после 2003 года период, как продолжение большого пути, завоевал поддержку большинства народа во время президентских выборов в 2003 году, и достойно продолжает политику Гейдара Алиева, и взвешенной и сбалансированной политикой все больше укрепляет государственную независимость Азербайджана.

"Достойно продолжая политический курс Общенационального лидера, Президент Ильхам Алиев держит под пристальным вниманием вопросы по изучению исторического прошлого азербайджанского народа, истории независимости страны и передаче этого наследия грядущим поколениям. Благодаря решительности Президента Ильхама Алиева успешная реализация и развитие новой нефтяной стратегии великого лидера, осуществление новых социально-экономических проектов, мудрые политические взгляды главы государства на процессы, идущие как в регионе, так и в мире, служат дальнейшему укреплению государственной независимости Азербайджана и усилению государственности", - сказал в заключение Рауф Алиев.

Напомним, что в Азербайджане 15 июня отмечают День национального спасения.

История этого праздника берет свое начало с 15 июня 1993 года, когда Гейдар Алиев вернулся к руководству страной и был избран председателем Верховного Совета Азербайджана. Таким образом, 15 июня вошел в историю страны как День национального спасения.

По требованию народа, Милли Меджлис (парламент) в июне 1997 года объявил этот день праздником.

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