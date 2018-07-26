Новые власти Армении уничтожили переговорный процесс по Карабаху - ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ

Премьер Армении Пашинян не оставляет пространства для развития перспектив переговорного процесса.

Об этом сказал Day.Az известный российский историк и политический аналитик Олег Кузнеыов, комментируя высказывания Никола Пашиняна относительно карабахского конфликта.

Напомним, что армянский премьер на днях вновь подтвердил свою позицию относительно вовлечения в переговорный процесс сепаратистов Карабаха, обвинил Азербайджан в "нарушении мира" и пообещал "адекватный ответ".

Как отметил Кузнецов, премьер-министр Армении в своем выступлении перед молодыми офицерами армянской армии не сказал ничего принципиально нового. Более того, он в очередной раз подтвердил неизменность содержания своего внешнеполитического курса в вопросе нагорно-карабахского конфликта, которое уже свелось, по сути, к ситуации лета 1994 года.

"Я уже не раз писал о том, что позиция официального Еревана в данном вопросе ничем принципиально не отличается от положений статьи 907 национального закона США "Акт в поддержку свободы". согласно которой Нагорный Карабах - это "свободное армянское государство", а не оккупированные земли Азербайджана.

Пашинян в корне отвергает все те немногочисленные армяно-азербайджанские договоренности, которые были достигнуты за последние двадцать пять лет при дипломатическом посредничестве России, не оставляя пространства для развития перспектив переговорного процесса. Все его усилия на данном направлении направлены на то, чтобы уничтожить все те чахлые ростки переговорного процесса, которые были взращены при российском посредничестве, дабы тем самым показать всем, что он и его правительство не считаются ни с чьими дипломатическими усилиями в данной области, кроме американских. Сегодня ни Париж, ни Москва не знают, как вести себя в такой ситуации, когда Ереван ставит вопрос ребром: Баку должен признать свое поражение в войне 1988-1994 гг., отступиться от Карабаха и признать для себя единственно законными нормы американского законодательства о статусе Карабаха", - сказал наш собеседник.

В этих условиях, считает Олег Кузнецов, все слова Пашиняна о приверженности к миру являются пустыми и надуманными. Он выступает за мир на Южном Кавказе в той форме или в той конфигурации, которые не просто хочет видеть его заокеанский хозяин, но которые последний еще и закрепил в своем национальном законодательстве в форме закона. Сегодня официальный Ереван, по факту, является инструментом реализации одного из норм законодательства США, а поэтому считать Армению суверенным государством уже не приходится, так как для ее властей определяющими являются не нормы собственной конституции, а установления американских законов, считает российский аналитик.

"В Азербайджане определенная часть общества долгое время считала Армению колонией России. Возможно, такое мнение было отчасти и верно, хотя где в истории человечества была ситуация, когда хозяева кормили и содержали бы своих слуг? Всегда было наоборот. Теперь же Армения буквально исполняет на своей территории американские законы, но при этом в Баку ее колонией США не называет. Странная какая-то ситуация получается, не правда ли, господа?" - сказал Олег Кузнецов.

Лейла Таривердиева