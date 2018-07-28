Недолго музыка играла, недолго правил Пашинян

Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Автор этой фразы не известен широкой общественности, хотя мысль, заключенная в ней, поразительно актуальна и поныне. К примеру, в качестве оценки ситуации в Армении. Там все чаще раздаются вопли, весьма напоминающие тот, что издал один из героев кинокомедии "Иван Васильевич меняет профессию". "Говорят, что царь - ненастоящий!", возмущался боярин, грозя пальцем неизвестно кому. В Армении постепенно начинают признавать, что новый армянский "царь" ненастоящий.

В очередные размышления на данную тему пустилась газета "Голос Армении". Один из ее авторов с удивлением заметил, что лето уже, оказывается, перевалило за середину, впереди, мол, пора отпусков, а Избирательный кодекс еще не готов и, по самым оптимистичным прогнозам, будет принят в первом чтении только в сентябре. К чему это он ведет? К тому, что внеочередные выборы в РА состоятся, как сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, "самое позднее - в мае". А если так, умозаключают в "ГА", то нет гарантий, что новая власть к тому времени будет обладать тем же политическим рейтингом, каким обладает в настоящее время.

Собственно, это ровно то, о чем с самого начала писали и азербайджанские журналисты. На популизме новая армянская власть долго не продержится. А ничего иного в ее арсенале просто нет. Достаточно ознакомиться с биографиями тех, кто пришел к власти в РА, чтобы убедиться - перед нами обычные грантоеды, способные лишь на распил бабла в рамках отдельно взятых проектов, в основном финансируемых американскими спонсорами.

Никто из них не имеет опыта работы на государственной должности. Их потолок - выкрикивание лозунгов, размахивание плакатами, озвучивание обывательской критики в адрес власти на митингах и пикетах. При этом, став властью, все эти вчерашние горлопаны отрекаются от собственных же слов и поступков, взяв на вооружение постулат следующего содержания: то, что было раньше, не считается. Мол, тогда мы не были властью, а сейчас все изменилось. Так что, поймите и простите.

Собственно, тон всей этой кампании саморазоблачения задает лично Никол Пашинян, который уже несколько раз менял позицию по вопросам, выходящим за пределы покупки носков под цвет бороды. Он шарахается в вопросах внешней политики. То заигрывает с Западом и просит помощи и поддержки от ЕС и НАТО, то заявляет о том, что решил продолжить ту же самую линию, что проводил Серж Саргсян. Наконец, он решил поведать миру о том, что намерен развивать отношения между Арменией и Россией даже пуще прежней власти, которую он сам обвинял в низкопоклонстве перед РФ, попутно вереща о невыгодности членства в ЕАЭС для Армении.

Такие шараханья никак не могут называться внешнеполитической линией государства. Но в том все и дело, что не способна новая власть в РА на что-то иное. В том числе и потому, что кардинальное изменение статуса РА, выход ее из самоизоляции возможны только после согласия официального Еревана на поэтапный план урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в котором на первом этапе значится вывод всех армянских вооруженных формирований со всех оккупированных территорий Азербайджана.

Чтобы пойти на это, Пашиняну нет необходимости признаваться Алексею Венедиктову из "Эхо Москвы" в том, что он не знает телефона Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ему нужно проявить политическую волю и использовать свой нынешний рейтинг для реального решения проблем РА и ее граждан. Но в том все и дело, что Пашинян и его команда ровно такие же временщики, как Серж Саргсян и его команда политиков по понятиям.

И финал новой власти будет ровно таким же, как и финал тех, кого они свергли. Сама форма их отстранения от власти не так уж и важна. То есть, не принципиально, отправят Пашиняна и его дружков на свалку истории через новую "революцию" или по итогам выборов. Важно, что начало их конца уже просматривается. И об этом вовсю пишут уже и армянские СМИ.

Вот и политтехнолог Армен Бадалян по этому поводу уже заявил газете "Голос Армении": "Бытует мнение, что действующая власть обладает достаточно высоким рейтингом. А что понимать под этим - 30%, 90%? Ответить могут только социологи, но в Армении нет социологических служб, которые внушали бы доверие, стало быть, мы не можем судить об авторитете власти. Да, она обладает авторитетом в какой-то степени, но составляет ли этот показатель 50+1% - сомнительно". Еще больше сомнений вызывает у Бадаляна перспектива, что власть сумеет сохранить высокий рейтинг до весны 2019 года.

Он прав. Скажу больше - он весьма оптимистичен, говоря о перспективах правления Никола Пашиняна и всей новой власти в РА. Потому, что рухнули надежды на помощь от Запада. В том же Брюсселе НАТО и ЕС подтвердили уважение к территориальной целостности Азербайджана, послав в дальние дали надежды Пашиняна на спекуляции "новой Арменией". Под такой "продукт" ему даже кредитов не дали, о чем сам Воваевич с грустью рассуждал, вернувшись в Ереван.

Сейчас он ищет подходы к президенту США Дональду Трампу. За Пашиняна просит и армянское лобби США. Сам факт этой встречи важен для Никола, как для политика, жаждущего удержаться на плаву как можно дольше. Но сама эта встреча, при условии, что ее удастся вымолить, ничего не изменит в жизни граждан Армении. Экономического прорыва нет и не предвидится. А это - тот самый базис, без коего немыслима никакая надстройка. А значит, совсем уже скоро мы увидим, что недолго музыка играла, недолго правил Пашинян.

Акпер Гасанов