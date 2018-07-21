«Лайки» и Никол: вчера, сегодня и завтра Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал первую пресс-конференцию в должности главы правительства РА. До этого он представлял свои подходы армянской общественности при помощи прямых эфиров в социальной сети, отвечая на заданные ему вопросы, получившие наибольшее количество "лайков".

Метод, прямо скажем, свидетельствующий не столько об открытости Пашиняна, сколько о его склонности принимать неоднозначные решения. Ведь, какие темы обычно набирают максимум "лайков"? Правильно, касающиеся подробностей интимной жизни известных людей. И вот теперь представьте, что вынужден будет делать Никол, если его спросят о чем-то эдаком, мягко говоря, выходящем за рамки политических будней Воваевича. Отвечать ведь придется. Ибо, сам такие условия придумал с множеством "лайков" за вопрос.

Так или иначе, но решил бывший журналист, бывший оппозиционер и бывший революционер Пашинян дать свою первую прессуху. Решил, так сказать, охватить широкий комплекс вопросов. Погнался за целым выводком, образно говоря, зайцев. О том, что бывает с тем, кто использует такой прием охоты, Воваевич как-то позабыл. Зря это он. Не доросли еще армянские граждане до того, чтобы правильно трактовать мысли и поступки человека столь многоликого, как Никол.

Вот, к примеру, решил он поделить работающих в новом правительстве чиновников не по уму, а по группам. Хорошо еще, что не на семейства, хотя все еще впереди, и я не удивлюсь даже такому полету мысли Пашиняна. Пока же, согласно умозаключению Никола, в правительстве РА можно встретить особ мужского и женского пола, входящих в три группы: новые, старые кадры и люди, которые работали в старое время, а в новое время сменили свой статус.

"Сменившие свой статус" - это политкорректно, но честнее было бы назвать таких "переобувшимися на лету". Вон, в МИД РА целый выводок таких имеется. Это все те, кто открывал рот для озвучивания глупости в период, когда внешнеполитическое ведомство Армении возглавлял Налбандян. Сейчас они делают все то же самое, но под руководством Мнрацаканяна, который, замечу, и есть один из "бывших". Он же при Эдичке Налбандяне еще работал на высоких должностях в МИД РА.

Хотя, там его было не так видно и слышно, как Шаварша Кочаряна. О, тот демонстрирует чудеса непотопляемости! Перефразируя известную фразу про Анастаса Микояна, что продержался на высоких должностях "от Ильича до Ильича, без насморка и паралича", скажу, что и Шаваршик может потом говорить, что работал "от Саргсяна до Саргсяна, включая Пашиняна".

С другой стороны, чего бы ему не служить и даже не прислуживать, если сам Воваевич заявляет о том, что во внешней политике Армении не будет резких изменений?! Вон, какой фокус показал премьер-министр РА! Он же еще недавно был в Брюсселе, что-то там лепетал про долг ЕС и НАТО перед Арменией. Да, именно про долг. Красиво оформив все в важность поддержки демократии, Пашинян требовал от ЕС и НАТО финансовой и политической поддержки. И что-то еще вякал привычно лживое и примитивно-глупое про Азербайджан.

И вот, когда Воваевича послали в Брюсселе в том направлении, которое хорошо известно всем президентам и премьерам страны-оккупанта, его осенило: ара, не буду менять ничего во внешней политике! Молодец, честное слово... Правда, чего же ты, борода не из ваты, Сержа Саргсяна регулярно критиковал именно за проводимую им внешнеполитическую линию?! Хотя, это ведь, когда было? Когда у Воваевича должности не было и оттого он ходил такой злой. Сейчас должность у него есть, вот он и подобрел и даже признал косвенно, что был не прав, критикуя Азатовича.

В принципе, начало положено. Жду теперь, когда же Воваевич заявит еще и о том, что экономическая модель, выбранная прежней армянской властью, была не так и плоха. Допускаю, что это открытие Пашинян сделает после того, как первые десятки миллионов долларов осядут на его личных счетах где-то в оффшорах. В том, что так оно и произойдет в конечном итоге, я даже не сомневаюсь.

Правда, вряд ли после случившегося Никол будет отвечать на вопросы обалдевших граждан РА по поводу того, как это вдруг он сильно обогатился. Даже, если эти вопросы наберут огромное число "лайков".

Акпер Гасанов