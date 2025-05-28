На Каспии образовался новый остров

Российские ученые подтвердили появление нового острова в северной части Каспийского моря из-за понижения его уровня. Острову подбирают название.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Института океанологии им. П.П.Ширшова (ИО) РАН.

"В ходе комплексной экспедиции ИО РАН, Каспийского филиала ИО РАН и Астраханского государственного заповедника в Северный Каспий ученым удалось подтвердить существование нового острова в 30 км к юго-западу от острова Малый Жемчужный. Изначально осушение банки было замечено на космоснимках сотрудниками Каспийского филиала ИО РАН в ноябре 2024 года, но вопрос существования острова оставался дискуссионным до недавнего времени. Обнаруженный остров образовался в результате понижения уровня Каспийского моря и выхода на поверхность банки Средняя Жемчужная", - говорится в сообщении.

Экспедиции удалось подойти к северной части острова, но высадка на берег не состоялась из-за окружающих его мелководий и в связи с погодными условиями. Тем не менее остров хорошо виден на снимках с квадрокоптера. В ближайшее время учеными будет выполнено первичное описание нового острова и выдвинуты предложения по его географическому названию.

"В настоящее время - в период максимального волжского стока на пике половодья остров представляет собой незначительно возвышающуюся над поверхностью моря сушу. Очевидно, что в меженный период, когда уровень воды будет минимальным, возвышение острова над урезом воды будет более существенным. На момент обследования поверхность острова представляла собой увлажненную плоскую равнину, осложненную грядами песчаных волн", - рассказали в институте.

При дальнейшем снижении уровня Каспийского моря этот остров в ближайшие годы может значительно увеличить свою площадь и получить большую потенциальную ценность как место гнездования редких видов птиц и лежбища каспийского тюленя, считают в ИО РАН.

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