https://news.day.az/politics/1756226.html

Пашинян заявил об обсуждении деталей подписания мирного договора с Азербайджаном

Армения и Азербайджан проводят консультации о времени и месте подписания мирного договора. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.