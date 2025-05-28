https://news.day.az/politics/1756226.html Пашинян заявил об обсуждении деталей подписания мирного договора с Азербайджаном Армения и Азербайджан проводят консультации о времени и месте подписания мирного договора. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Пашинян заявил об обсуждении деталей подписания мирного договора с Азербайджаном
Армения и Азербайджан проводят консультации о времени и месте подписания мирного договора.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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