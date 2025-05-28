https://news.day.az/culture/1756209.html Лачин официально примет статус культурной столицы СНГ - ДАТА Церемония открытия по случаю присвоения городу Лачин статуса культурной столицы СНГ состоится в ближайшие дни. Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend в Лачине, об этом заявил официальный представитель специального представительства Президента Азербайджана в Лачине Гусейн Гулиев.
Лачин официально примет статус культурной столицы СНГ - ДАТА
Церемония открытия по случаю присвоения городу Лачин статуса культурной столицы СНГ состоится в ближайшие дни.
Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend в Лачине, об этом заявил официальный представитель специального представительства Президента Азербайджана в Лачине Гусейн Гулиев.
"Церемония открытия по случаю присвоения городу Лачин статуса культурной столицы СНГ состоится 2-4 июня.
Мы ожидаем большое количество гостей на этом мероприятии. Как видите, мы полностью готовы к их приему",- добавил он.
Ранее мы сообщали, что в Лачинском районе начаты работы по восстановлению ряда сел.
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