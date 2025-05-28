Лачин официально примет статус культурной столицы СНГ

Церемония открытия по случаю присвоения городу Лачин статуса культурной столицы СНГ состоится в ближайшие дни.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend в Лачине, об этом заявил официальный представитель специального представительства Президента Азербайджана в Лачине Гусейн Гулиев.

"Церемония открытия по случаю присвоения городу Лачин статуса культурной столицы СНГ состоится 2-4 июня.

Мы ожидаем большое количество гостей на этом мероприятии. Как видите, мы полностью готовы к их приему",- добавил он.

Ранее мы сообщали, что в Лачинском районе начаты работы по восстановлению ряда сел.