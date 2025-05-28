https://news.day.az/society/1756238.html В двух поселках Баку временно не будет газа Жителей двух поселков в Хазарском районе Баку предупредили о временном прекращении подачи газа. Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Азеригаз", с 10:00 утра 29 мая 2025 года в районе будут проводиться ремонтно-восстановительные работы на действующей газовой линии. На время работ газоснабжение будет приостановлено.
В двух поселках Баку временно не будет газа
Жителей двух поселков в Хазарском районе Баку предупредили о временном прекращении подачи газа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Азеригаз", с 10:00 утра 29 мая 2025 года в районе будут проводиться ремонтно-восстановительные работы на действующей газовой линии. На время работ газоснабжение будет приостановлено.
Отключение затронет потребителей, проживающих в жилом массиве Хаша-Хуна поселка Гала, а также в поселке Тюркан. В этих зонах подача газа будет временно приостановлена.
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