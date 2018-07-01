Никола - на кол: в Армении уже говорят, что «царь не настоящий»

Собственно, недолго музыка играла. Недолго, соответственно, фраер танцевал. В Армении медленно, но верно начинают понимать истинную сущность Никола Пашиняна. Нам она была видна изначально. Но лицом к лицу - лица не увидать. Да и жажда веры в то, что в Армении произошла самая настоящая "бархатная революция", настолько одурманила жителей страны-оккупанта, что они создали себе нового кумира.

Наделили политического лилипута качествами гиганта и стали ждать от него гигантских же изменений. Но лилипут на то и лилипут, чтобы делать соответствующие шаги. И вот, как мы уже писали ранее, сам Никол Пашинян признает, что все санкционированные им мероприятия антикоррупционного характера не способны решить финансовых проблем РА. Это было второе разочарование для тех армян, что поверили в сказку, рассказанную Воваевичем.

Первый же шок у них был почти сразу после того, как мужичок с котомкой сел в кресло премьер-министра. Он же сразу заявил, что ничего менять во внешнеполитической линии РА не собирается. А ведь в бытность свою оппозиционером, Пашинян день и ночь вещал о важности и необратимости перемен именно во внешней политике РА. Он критиковал Сержа Саргсяна за слишком уж огромные и явные уступки России в плане суверенитета и независимости.

И что? А ничего. Никол, сев на трон, "прозрел".Теперь он позиционирует в качестве апологета развития российско-армянских отношений. При этом все его окружение состоит из ярых русофобов. Сколько раз человек может переобуваться в воздухе? Как видим, бесконечное количество раз. Чего не сделаешь для блага концессии! Это - жизненное кредо не только Остапа Бендера, но и Никола Пашиняна.

И вот именно его хитро выделанная сущность становится уже очевидной для самих армян. В итоге в один и тот же день почти все ведущие армянские СМИ перепечатали статью газеты "Грапарак", в которой Воваевич назван шоуменом от политики. А это - крайне тревожный сигнал для того, весь политический капитал кого создан на позитивных ожиданиях граждан страны. Так и до момента, когда весь твой рейтинг будет умножен на ноль, недолго. Но давайте перечитаем все, что написали в "Грапарак".

"Во всех слоях общества к коррупционным разоблачениям новых властей относятся очень позитивно. От всего этого нужно было избавиться, считают даже некоторые представители прежней власти. Однако есть другая проблема, и она была почти всегда. Возбуждается дело, распространяется сообщение, но продолжения не бывает. Если поищете, то в очень редких сообщениях найдете информацию о прекращении дела. Как говорится, шоу обеспечено, эйфория общества - в том числе: идет расследование, выясняется, что "источник" возникновения денег либо законный, либо нет состава преступления, и дело прекращается, однако об этом мало кто узнает, при этом часто произошедшее уже больше даже не интересует общественность. Так что не нужно исключать, что сегодня в ходе расследования дел, вызвавших столь бурный резонанс, выяснится, что "незаконное обогащение" и вымогательство не очень и соответствуют представляемым размерам и, в действительности, решается совершенно иная задача".

Иными словами, данная газета пишет о том, что дело Манвела Григоряна и прочие громкие дела, связанные с одиозными персонажами из числа представителей прежней власти, - банальное шоу, призванное поддерживать рейтинг Никола Пашиняна. Мол, посадок не будет. И это все пишется на фоне раскручивающегося скандала по поводу привлечения к ответственности экс-президента РА Роберта Кочаряна по обвинению в организации расстрела в парламенте Армении в 1999 году. Значит, и это тоже шоу. А оно, как пел великий Фреди Меркьюри, должно продолжаться.

Оно, правда, уже обрело форму фарса. Было это после того, как мэра Еревана "отправили в отставку". Сделали это сторонники Пашиняна. Но Тарон Маргарян, а именно так зовется ереванский мэр, опроверг эту новость. Мол, никуда я уходить не собираюсь. Лажанулись, стало быть, оракулы Воваевича. И это - не единственный эпизод. Вон, никому нет дела до зятя Сержа Саргсяна, еще вчера всесильного Микаэла Минасяна. Он по-прежнему сидит в Ватикане. Ну и что мешает мстительному Пашиняну лишить Мику должности? Ничего. Но он не делает шагов в этом направлении.

А все действия Воваевича в отношении Сержа Саргсяна носят крайне аккуратный характер. Самого Азатовича пока никто и ни в чем не обвинил. А ведь какие громы метали, какие обвинения в его адрес звучали! О чем это говорит? Скорее всего, о том, что правы утверждающие - Пашинян годится на роль шоумена, не более. Не по Воваевичу шапка премьер-министра. И осознавать, а тем паче признавать это, крайне грустно и обидно армянам, поверившим в то, что в их стране имела место всамделишная "бархатная революция".

Акпер Гасанов