В Армении все чаще стали сравнивать действия "революционного" правительства Никола Пашиняна с шоу.

Все, что не делали бы новые власти, делается помпезно, с явным расчетом на зрителя и овации.

По мнению политтехнолога Армена Бадаляна, деятельность нового правительства не столь уж революционна, как того ожидали. "Во внешней политике нет никаких существенных изменений, в экономической сфере это правительство продолжает предыдущее, в частности, в вопросе обязательной накопительной пенсионной системы", - цитируют Бадаляна армянские СМИ.

Согласно политтехнологу, новое правительство не совершило каких-либо существенных шагов: "Серж Саргсян не давал интервью, Пашинян дает, стоило ли для этого устраивать революцию?".

Политтехнолог расценивает последние действия СНБ как "маски-шоу".

Того же мнения придерживается небезызвестный одиозный блоггер "Пандухт".

"Коррупция в Армении, как известно со слов "народного варчапета", обеждена. Никаких сашиков, никакого протекционизма и никакого кумовства в стране больше не будет, цитирует блоггера "Еркрамас".

"Должность Арарата Мирзояна, рванувшего в первые вице-премьеры, теперь в Национальном собрании будет выполнять Грачья Акопян - брат новоиспеченной первой леди Армении. По своей специальности Акопян - артист. Работал в Ереванском театре марионеток и театре камерной музыки, снимался в фильмах. При кровавом режиме шурин народного премьера жил тяжело. Нажил всего лишь три единицы недвижимости - земельный участок и две квартиры. Из движимого имущества владеет жалким BMW X5 4.6 IS. На момент назначения доходов не имел.

А на должность управляющего кадровым отделом офиса премьер-министра, согласно его же указу, назначена мать новоиспеченного главы СНБ Артура Ванецяна Маргарит Азарян. Стоит отметить, что при кровавом режиме Азарян занимала должность главы кадрового управления администрации... президента. Надо полагать, что это тот редчайший для Армении случай, когда, как говорят в России, старый конь борозды не испортит.

А вот еще одно назначение. Занявшая кресло мэра Эчмиадзина 30-летняя Диана Гаспарян в новостном выпуске телеканала "Армения" рассказала, что данную должность получила, благодаря "друзьям - бывшим оппозиционерам, ныне работающим в правительстве".

Напомню, что не так давно должность одного из министерских советников получил племянник "народного варчапета" Сипан Пашинян, в годы кровавого режима подвизавшийся в "должности" гражданского активиста"...

И как дополнение к уже сказанному приведем мнение бывшего посла США в Грузии Кеннета Яловица, который аккуратно предупредил правительство Пашиняна не увлекаться и не забывать о законе.

"Чрезмерно похвальны шаги новых властей Армении против коррумпированных генералов и деятелей, но надо сделать большее. Это ни в коем случае не должно стать борьбой против некоторых деятелей. Необходимо осуществить серьезные реформы в системе юстиции, судебной структуре, а также отделить политическую и экономическую сферы", - подчеркнул Яловиц, при этом добавив, что в борьбе с коррупцией важно сохранить законность и защиту прав человека.

Как пишет NEWS.am, поведя параллели с Грузией, он призвал власти Армении избежать ошибок своих соседей. "Власть Саакашвили начала преследовать олигархов и коррумпированных деятелей, однако эти действия не сопровождались открытыми, прозрачными правовыми процессами. Я призываю власти Армении избегать всего этого", - сказал он.

Одним словом "революция", как опасались многие, в реальности оказалась банальным переворотом. Практически ни одно решение или действие правительства Пашиняна не имеет правовых основ. Ни отмена дорожных штрафов, ни освобождение террористов "Сасна црер", ни даже громкие коррупционные разоблачения с нарушением презумпции невиновности.

Сменились лишь главные герои и декорации, а сценарий остался все тот же.

Зульфугар Ибрагимов