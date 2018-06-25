Интервью пустого места: Как Никол Пашинян оказался вторым Сержем Саргсяном - ПОДРОБНОСТИ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал эксклюзивное интервью телеканалу "МИР". Нет, я и до того прекрасно понимал, что новоявленный кумир граждан РА, мягко говоря, не Цицерон, но чтобы настолько?! Пашиняну удалось невозможное - выглядеть серой посредственностью даже на фоне такого трагикомичного персонажа, как Серж Саргсян. Тот, помнится, тоже любил раздавать интервью, после которых возникал вопрос - зачем он вообще сел перед журналистом?

При этом, в случае с Саргсяном отсутствие разумных ответов, равно как и прямой логики в них, с лихвой "компенсировалось" его готовностью безостановочно лгать. Так вот, перемены после того цирка, что в Армении называют "революцией", не произошло. Сменилось только лицо, из уст коего звучит глупость и ложь. И даже по степени комичности выражения физиономии Пашинян жестко конкурирует с Саргсяном.

Мне лично кажется, что Никол Воваевич более гармонично смотрелся бы на сцене "Камеди клаб", в какой-либо миниатюре, выступая в трио с Гариком Мартиросяном и Михаилом Галустяном. Текст бы ему написали смешной, хотя авторам данного шоу было бы трудно конкурировать со спичрайтерами премьер-министра Армении. Это может подтвердить каждый, кто слушает и читает всю эту банальщину и ложь, произнесенную человеком, внешне похожим на мартышку из мультфильма про 38 попугаев. Кстати, за Сержем Саргсяном давно и прочно закрепилось прозвище "Чебурашка". Это так, к разговору о масштабе перемен в Армении.

Но, давайте все же более конкретно рассмотрим , что же именно изрек Никол, едва сев на престол и принявшись раздавать интервью направо и налево. Спросили, к примеру, у него, что общего между игрой в футбол и политикой? Нет бы ответить - общего тут мало, с дальнейшим объяснением, что в футбол играют по правилам, а в армянской политике их нет. Или же возмутиться тем, что многократно нарушивших правила , играющих грубо политиков нельзя удалять с поля , не совершая того, что потом назовут "революцией".

Нет, Воваевич решил поведать миру о том, что в футболе и в политике, оказывается, выигрывает та команда, которая имеет реальный командный дух и хорошего лидера. Он бы еще трюизм про ровное поле и круглый мяч озвучил! Или про то, что терпение и труд все перетрут. Закончив все это фразой про матч, который в футболе и в политике должен состоятся в любую погоду. Хотя, возможно, Никол все это скажет в следующий раз, а пока он всего лишь разминался.

И снова не могу не вспомнить Сержика Азатовича. Вот, кто был любителем футбола и политике в одном флаконе! Он даже решил как-то поиграть в футбольную дипломатию. В итоге, правда, Армения оказалась не игроком, а мячом, который пинали истинные организаторы того действа. А отдуваться тогда пришлось Эдику Налбандяну, который все по туалетам типа сортира прятался, дабы не отвечать на сложные вопросы.

Готовит ли подобную же участь новому главе МИД РА Никол Пашмнян - покажет время. Пока он присматривается, строит прожекты. Чего стоит хотя бы его фраза про способность Армении "бесконечно экспортировать" в страны ЕАЭС! Мечты, мечты, где ваша сладость? Занесло Воваевича! Нет, он волен чесать языком бесконечно долго, но реальность такова, что главным экспортным товаром Армении остаются ее граждане, покидающие РА навсегда и в разных направлениях. Отсюда и демографические проблемы этой страны, которые невозможно решить обещаниями выдать каждому гражданину РА по килограмму демократии.

Но, Никол демонстрирует дежурный оптимизм. Точно также, дежурно и привычно, он лжет и лицемерит. Например, когда говорит, что у Армении очень хорошие отношения с Грузией. А тем временем все мы помним, что в июне Генеральная Ассамблея ООН приняла очередную резолюцию Грузии о положении беженцев из Абхазии и Южной Осетии.

В документе выражается озабоченность "гуманитарной ситуацией, вызванной произошедшим в августе 2008 года вооруженным конфликтом, который повлек за собой новое вынужденное перемещение гражданского населения". Генассамблея ООН "признает право всех внутренне перемещенных лиц и беженцев и их потомков, независимо от этнической принадлежности, на возвращение в их дома на всей территории Грузии, в том числе в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии", говорится в резолюции.

Армения проголосовала против принятия этой резолюции. А еще она активно поддерживает сепаратизм в Джавахетии, "арменизует" грузинские вина, блюда, литературные произведения и даже называет Шоту Руставели армянином. Это же так по-армянски- выдавать все чужое за свое и говорить при этом о дружбе и братстве! Так что, ничего иного от Пашиняна и ждать не стоило. И в рамках его отдельно взятого интервью, и в более широком смысле слова.

Акпер Гасанов