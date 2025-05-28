Названа причина резкого ослабления доллара

Резкое ослабление курса доллара, происходящее в 2025 году, связано со стремлением администрации президента США Дональда Трампа избавиться от торгового дефицита, выровняв платежный баланс страны.

Как передает Day.Az, о причинах курсовой динамики пишет Reuters, журналист которого Джейми Макгивер задался вопросом, насколько рискованна указанная политика и каким окажется общее снижение стоимости американской валюты, необходимое для реализации таких планов.

"Если Соединенные Штаты собираются значительно сократить или, как говорят, устранить свой торговый дефицит, доллару, вероятно, придется сильно ослабнуть", - говорится в публикации.

Из исторического экскурса, размещенного в ней, следует, что за последние 50 лет профицита в торговле американцам удалось добиться только в третьем квартале 1980 года, а нулевого уровня торговый баланс ненадолго достигал в 1982-м и 1991-1992 годах, причем все эти периоды совпадали с замедлением экономики США, а ситуации начала 90-х годов предшествовал дефицит 1987 года на уровне нынешних 3,1 процента ВВП. "Сокращение торгового дефицита станет сложной задачей, а его устранение без рецессии - историческим подвигом", - пишет Макгивер.

Он напомнил, что падение курса доллара на 15 процентов во время первого срока Трампа не снизило торговый дефицит с 2,5--3,0 процента ВВП, а в годы правления Джорджа Буша ослаблению доллара на 40 процентов в течение нескольких лет сопутствовал рекордной торговый дефицит, достигавший в 2005-м 6 процентов объема экономики.

Эксперты, мнение которых приводится в статье, полагают, что для избавления от "зияющего торгового дефицита" США, составившего в прошлом году 918 миллиардов долларов, может потребоваться обесценивание доллара на 20--30 процентов в течение ближайших двух лет. Как пишет журналист, опасения из-за возможного серьезного замедления экономики - это риск, который Белый дом, "похоже, готов принять".