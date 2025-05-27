В США высоко оценили переговоры с Ираном

Очередной раунд переговоров США и Ирана, состоявшийся в Риме на прошлой неделе, носил конструктивный характер, стороны договорились вскоре встретиться вновь.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

"Обсуждения были как прямыми, так и непрямыми и продолжались более двух часов", - сказала она на регулярном брифинге для журналистов.

"Переговоры продолжают носить конструктивный характер. <...> Мы достигли очередного прогресса. Обе стороны договорились встретиться снова в ближайшем будущем", - указала Брюс.

Представители Ирана и США провели 23 мая в Риме пятый раунд переговоров по ядерной программе Тегерана, посредником на которых выступает Оман. Глава оманского МИД Бадр аль-Бусаиди по итогам консультаций сообщил о достижении "определенного, но не окончательного прогресса". Как заявил его иранский коллега Аббас Арагчи, Тегеран и Вашингтон готовятся к новому раунду переговоров и надеются, что за одну-две встречи достигнут положительных результатов.

Ранее сообщалось, что Иран готов к компромиссам по ядерной программе.