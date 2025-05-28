https://news.day.az/society/1756214.html Разрабатываются предложения по реконструкции монастыря Агоглан Государственные органы Азербайджана разрабатывают предложения по восстановлению монастыря Агоглан в Лачинском районе. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил официальный представитель специального представительства Президента Азербайджана в Лачине Гусейн Гулиев.
Разрабатываются предложения по реконструкции монастыря Агоглан
Государственные органы Азербайджана разрабатывают предложения по восстановлению монастыря Агоглан в Лачинском районе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил официальный представитель специального представительства Президента Азербайджана в Лачине Гусейн Гулиев.
Ранее мы сообщали, что в Лачине восстановлена деятельность всех государственных структур.
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