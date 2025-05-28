https://news.day.az/society/1756211.html В Лачине восстановлена деятельность всех государственных структур В Лачине восстановлена деятельность всех государственных структур. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил официальный представитель специального представительства Президента Азербайджана в Лачине Гусейн Гулиев. Новость обновляется
В Лачине восстановлена деятельность всех государственных структур
В Лачине восстановлена деятельность всех государственных структур.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил официальный представитель специального представительства Президента Азербайджана в Лачине Гусейн Гулиев.
Новость обновляется
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