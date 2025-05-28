В Лачине восстановлена деятельность всех государственных структур

В Лачине восстановлена деятельность всех государственных структур.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил официальный представитель специального представительства Президента Азербайджана в Лачине Гусейн Гулиев.

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