Президент Венгрии поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Венгрии Тамаш Шуйок направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджанской Республики - Днем независимости.

Я рад, что в последние годы наши страны развивали широкое сотрудничество, основанное на взаимном уважении и искренности. Углубление дружественных отношений с Азербайджаном имеет важное значение для Венгрии, и наше расширенное стратегическое партнерство создает прочную основу для этого.

Могу заверить Вас, что Венгрия привержена дальнейшему развитию нашего сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах.

Прошу принять мое глубокое почтение", - говорится в письме.