https://news.day.az/officialchronicle/1756288.html

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом один на один в Лачине

В Лачине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом один на один.