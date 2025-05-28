https://news.day.az/officialchronicle/1756288.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом один на один в Лачине В Лачине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом один на один.
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом один на один в Лачине
В Лачине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом один на один.
Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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