МИД Турции поздравил азербайджанский народ

Министерство иностранных дел Турции поздравило азербайджанский народ с 28 мая - Днем независимости.

Как сообщает Day.Az в связи с этим на странице ведомства в соцсети Х опубликована публикация.

"Азербайджан, с Днем независимости! От всей души разделяем гордость и радость наших азербайджанских братьев",- говорится в публикации.