https://news.day.az/politics/1756220.html МИД Турции поздравил азербайджанский народ - ФОТО Министерство иностранных дел Турции поздравило азербайджанский народ с 28 мая - Днем независимости. Как сообщает Day.Az в связи с этим на странице ведомства в соцсети Х опубликована публикация. "Азербайджан, с Днем независимости! От всей души разделяем гордость и радость наших азербайджанских братьев",- говорится в публикации.
МИД Турции поздравил азербайджанский народ - ФОТО
Министерство иностранных дел Турции поздравило азербайджанский народ с 28 мая - Днем независимости.
Как сообщает Day.Az в связи с этим на странице ведомства в соцсети Х опубликована публикация.
"Азербайджан, с Днем независимости! От всей души разделяем гордость и радость наших азербайджанских братьев",- говорится в публикации.
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