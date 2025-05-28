https://news.day.az/officialchronicle/1756266.html Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган ознакомились со строительными работами на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачин - ФОТО 28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган ознакомились со строительными работами, проводимыми на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачин. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган ознакомились со строительными работами на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачин - ФОТО
28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган ознакомились со строительными работами, проводимыми на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачин.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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