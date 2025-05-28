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Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган ознакомились со строительными работами на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачин - ФОТО

28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган ознакомились со строительными работами, проводимыми на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачин. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется