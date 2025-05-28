Государственный русский драмтеатр провёл гастроли в Лянкяране

Азербайджанский государственный академический русский драматический театр представил в Лянкяранском государственном драматическом театре спектакль "Будущее, которое создаёт мечта", поставленный к 90-летию выдающегося представителя азербайджанской литературы, народного писателя, драматурга, лауреата Государственной премии Максуда Ибрагимбекова (1935 -2016), сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Зрители тепло и с большим интересом приняли спектакль. Руководство Лянкяранского государственного драматического театра выразило благодарность за представленный спектакль и отметило успешное сотрудничество между коллективами. Это - вторая премьера спектакля, первая состоялась в Баку на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра.

История, основанная на рассказах Максуда Ибрагимбекова, - трогательный рассказ о Тиме и его друзьях, о подростковой дружбе, первой любви, надеждах и выборе пути. Весёлые приключения, первые влюблённости, интриги и неожиданные поступки наполняют их юность яркими красками. Это история о нас, о том времени, которое важно сохранить в сердце навсегда.

Режиссёр-постановщик - Рауля Турккан, инсценировка и музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов, художник по декорациям - Мустафа Мустафаев, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, хореограф - заслуженная артистка Нигяр Рзаева, ассистенты режиссёра - заслуженная артистка Инна Имранова и Юлия Лимарева.

Показ состоялся в рамках гастролей, организованных министерством культуры Азербайджана в регионах страны. Выступления столичных театров организованы с целью активизации культурной жизни в регионах, повышения качества досуга населения, особенно молодежи, а также обмена опытом с местными творческими коллективами.

Ранее мы сообщали, что в Баку впервые покажут моноспектакль "Бродский: История жизни".