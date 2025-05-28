Бензиновый Haval Raptor поступил в продажу

Бренд Haval расширил гамму брутального кроссовера Raptor - наряду с подзаряжаемым гибридом клиентам теперь доступна и чисто бензиновая версия. "Традиционный" SUV предложен в двух богатых комплектациях.

Как передает Day.Az, на китайский рынок кроссовер Haval Raptor (он же Menglong) вышел осенью 2023 года в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида. К слову, изначально этот SUV покупателям не приглянулся, так что уже весной 2024-го в КНР запустили доработанную версию - дизайн тогда менять не стали, были улучшены характеристики. Модернизация помогла, продажи пошли вверх. И в том же 2024-м стало известно о планах марки расширить гамму Raptor за счет чисто бензинового варианта: сертификат такого кроссовера внесли в базу местного Минпрома. Однако сам Haval официально анонсировал "традиционный" паркетник лишь несколько недель назад. Ну а сегодня в Поднебесной наконец-то дан старт продажам бензинового Haval Raptor.

У новой версии свой дизайн экстерьера. Такой Raptor имеет оригинальную радиаторную решетку с вертикальными "прутьями" вместо горизонтальных плашек у гибрида. Кроме того, бензиновый кроссовер получил прямоугольные фары (у Haval Raptor Hi4 они круглые), а задние фонари сделали в виде единых блоков, тогда как у гибридного варианта они состоят из двух секций. На пластиковых расширителях колесных арок красуются "заклепки". Как и у гибрида, на распашной багажной двери бензинового Haval Raptor может быть запаска или кофр. Длина и колесная база не изменились - 4680 (4800 с запаской) и 2738 мм соответственно. Паспортный дорожный просвет в зависимости от комплектации - 200 или 223 мм.

Бензиновый Haval Raptor сохранил переднюю панель гибрида, оставили и отдельные экраны приборки (12,3 дюйма) и мультимедийной системы (14,6 дюйма). Но руль - новый, двухспицевый вместо трехспицевого. А еще модель только с ДВС лишилась необычного селектора коробки: за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. На центральном тоннеле место того самого селектора заняла шайба выбора режима движения, за ней появился небольшой лоток для мелочевки.

Под капотом новой модификации установлена турбочетверка 2.0 мощностью 238 л.с. (385 Нм), мотор работает в паре с девятиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Как и гибрид, бензиновый Haval Raptor по умолчанию полноприводный.

На данный момент "традиционный" кроссовер доступен в двух комплектациях. В списке оборудования базовой версии значатся: 18-дюймовые колеса, панорамный люк в крыше, "кожаная" обивка, упомянутые выше экраны, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев передних кресел, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Второе исполнение - это 19-дюймовые колеса (опция для "базы"), подогрев руля, штатный видеорегистратор, проекционный дисплей, вентиляция передних сидений. За доплату для топового кроссовера можно заказать вседорожную резину.

Бензиновый Haval Raptor обойдется в 156 900 - 166 900 юаней. При этом уже на старте продаж предусмотрены акции, с их учетом цену можно сбить до 136 900 - 146 900 юаней. Гибридный Raptor (у него четыре комплектации) без учета спецпредложений сегодня стоит 165 800 - 192 800 юаней.

Не исключено, что впоследствии "традиционный" кроссовер отправят на экспорт.