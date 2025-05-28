В российском аэропорту появилось поздравление с Днем независимости Азербайджана

В международном аэропорту Домодедово, одном из крупнейших транспортных узлов России, установлены яркие светодиодные панели с поздравлением по случаю 28 мая - Дня независимости Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на экранах демонстрируется государственный флаг и надпись "28 May - Azerbaijan Independence Day". Демонстрация символики Азербайджана в одном из крупнейших аэропортов России отражает уважение к истории и государственности нашей страны, а также подчеркивает тесные гуманитарные и культурные связи между двумя странами.

Напомним, что 28 мая 1918 года была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика - первое светское демократическое государство в мусульманском мире.